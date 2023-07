Do Velehradu dorazilo několik pěších poutníků, také cyklopoutníci ze Soluně

Cesta měla i duchovní rozměr, poutníci navštívili významné lokality spojené s cyrilometodějskou kulturní tradicí, jako jsou Ochrid a Skopje v Makedonii, Bělehrad a Novi Sad v Srbsku, Pécs a Zalavár v Maďarsku nebo Nitra a Kopčany na Slovensku. Při jízdě propagovali Cyrilometodějskou stezku – Kulturní stezku Rady Evropy, která spojuje významná místa spojená s cyrilometodějským odkazem. Cyklopoutníci putovali v minulých letech například do portugalského poutního místa Fátima či do Říma, příští rok mají v plánu cestu z Velehradu do Turína a následující rok z Turína do Říma.

Do Velehradu dnes dorazilo také několik pěších poutníků, někteří se zúčastnili poutě ze Svatého Kopečka přes Svatý Hostýn do Velehradu. Absolvovala ji také sedmdesátnice Františka Prášilová z farnosti Svatý Kopeček, pouť šla podesáté. Trasa byla rozdělena do několika etap, poutníci vyšli ze Svatého Kopečka 30. června, trasa je dlouhá přes 110 kilometrů. Před Velehradem se poutníci spojili se skupinou, která šla pouť ze Svatého Antonínku, na Velehrad tak společně dorazilo asi 130 poutníků všech věkových kategorií. Národní pouť je podle Prášilové výjimečná událost. „Národní pouť je vlastenecká, to když slyšíte zvony a proudí to na pódium, to mají lidé husí kůži,“ uvedla Prášilová. „Je krásné, že se tradice opakuje, že se na sebe lidé těší, nikdo je nenutí jít jak do prvomájových průvodů,“ uvedla Prášilová.