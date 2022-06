Hasiči v Bystřici pod Hostýnem mají novou požární stanici za 72 milionů

Hasiči dosud využívali budovu v centru Bystřice, která však patří městu a nemohli do ní investovat. Sdíleli ji také s dobrovolnými hasiči. „Prostory již nevyhovovaly. Technika je čím dál větší, navyšují se početní stavy,“ uvedl ředitel krajských hasičů Vít Rušar. V roce 1972 začali podle něj v Bystřici pod Hostýnem sloužit čtyři hasiči, kdežto dnes je jich 15. Střídají se ve třech směnách po pěti plus velitel. Výhledově by se počet hasičů měl navíc navýšit na 24, tedy osm lidí na směně a velitel stanice. „To si samozřejmě žádá větší prostory - na odbornou přípravu, odpočinek, zázemí,“ doplnil Rušar.