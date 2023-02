Kroměříž chystá restaurování několika památek za skoro 1,8 milionu korun

Město se v posledních letech snaží zásadně investovat do ochrany a obnovy památek, řekl ČTK a Českému rozhlasu radní Jiří Kašík (ZVUK 12).

Na kanovnických domech bude pracovat akademický sochař a restaurátor Tomáš Martinák. Zhruba za 430 000 korun opraví vstupní portály a schody. „Práce na obnově památek by měly začít v dubnu a hotové by měly být do konce září,“ uvedl mluvčí kroměřížské radnice Jan Vondrášek.