Kroměříž koupí bývalou kotelnu na Zacharu, místo ní chce parkoviště či park

Podle něj by město na uvolněném místě mohlo vybudovat parkoviště nebo odpočinkový prostor se zelení. „Parkovací místa na Zacharu citelně scházejí, určitě je to jedna z variant. Další možností je parková úprava prostranství. Určitě se zeptáme místních obyvatel, co by preferovali,“ uvedl místostarosta.