Kroměříž vybrala zhotovitele projektu na rekonstrukci smuteční síně

Cílem je, aby Kroměříž po rekonstrukci měla důstojné místo, kde se lidé budou moci rozloučit se svými blízkými. „Předpokládáme, že projektová dokumentace bude hotová do konce letošního roku a v příštím roce, pokud se celý záměr dostane do rozpočtu nového zastupitelstva, tak bychom mohli začít realizovat. Projekt bude stát asi čtyři miliony korun, což je v podstatě deset procent z předpokládané ceny rekonstrukce,“ uvedla místostarostka Daniela Hebnarová (ODS).

Město má k dispozici studii, kterou loni vytvořil architekt Martin Cviček z Brna. Zaměřil se na smuteční síň i její okolí, tedy parkovací místa, komunikace a sadové úpravy. Smuteční místo lze podle studie rozšířit do současných provozních prostor. Radnice počítá s odstraněním nevzhledné přístavby z minulých let a otočením vstupu do smuteční síně. Přilehlý židovský hřbitov ohraničí živý plot. Dále radnice plánuje obměnu zeleně a odstranění zpevněné plochy u síně.