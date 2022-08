Letní hudební akademie v Kroměříži ocenila nejlepší studenty

Akademie letos také udělila zvláštní cenu pro studentku, která zaujala lektory svým mimořádným talentem. Obdržela ji zpěvačka Nina Krížová. „Měli jsme fantastické studenty napříč všemi obory. Jsem moc rád, že se k nám spousta z nich znovu vrací, a vidíme taky jejich vývoj, což samozřejmě naši lektoři velice oceňují. Není to totiž jen o tom jednom společném týdnu, ale s řadou z nich se lektoři setkávají podruhé nebo potřetí a mohou tak sledovat, jak se během školního roku zdokonalují,“ uvedl dirigent Tomáš Netopil, který akademii ve svém rodném městě před pěti lety založil.

Akademii doprovází festival Hudební Kroměříž. Nabízí koncerty a besedy pro veřejnost, a to jak s hudebními osobnostmi, tak i s mladými účastníky letní akademie. Za pět let fungování se akademie zúčastnilo více než 300 aktivních studentů, kteří hrají na housle, violu, kontrabas, violoncello, cembalo, lesní roh a pozoun, případně studují zpěv, komorní hru, orchestrální hru či hudební management. Příští ročník mezinárodní akademie se uskuteční od 18. do 25. srpna 2023.