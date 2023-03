MHD ve Zlíně by mohla fungovat bez nafty, zvažuje se rozšíření trolejí

MHD by podle společnosti mohla fungovat i bez nafty. DSZO vytváří podmínky pro to, aby byla v budoucnu schopna nahradit autobusové linky trolejbusovou dopravou nebo elektrobusy. V souměstí Zlína a Otrokovic připadá již nyní z téměř pěti milionů kilometrů, které najedou vozidla MHD za rok, přibližně dvě třetiny výkonů na trolejbusovou dopravu. ČTK to dnes sdělil mluvčí DSZO Vojtěch Cekota.