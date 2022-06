Na festival Holešovská Regata dorazilo za dva dny odhadem 19 tisíc lidí

Původně se měl desátý ročník přehlídky uskutečnit v červnu 2020, kvůli opatřením proti šíření koronaviru jej však organizátoři několikrát odložili. „Zaplaťpánbůh, jak všichni žehrají na to, že na kulturní akce chodí méně lidí, nás se to netýká. Prodávali jsme rekordně dlouhou dobu, tři roky, protože jsou tady dneska majitelé vstupenek na roky 2020, 2021 i 2022, takže máme třetí pokus na oslavu desáté Holešovské Regaty a vyšel parádně,“ uvedl ředitel rodinného a hudebního festivalu Michal Žáček.

Mezi hlavní hudební hvězdy festivalu patřily letos kapely Čechomor, Support Lesbiens nebo No Name. Kvůli nemoci však na poslední chvíli odřekl účast Vojtěch Dyk s B-Side Bandem. „Místo něj je delší koncertní program Mirai a poté bude kapela 80's Factory s velkou ohňostrojovou show,“ uvedl k dnešnímu večernímu programu Žáček.

Posádku plavidla ze smrkového dřeva tvořili čtyři studenti v kostýmech vojáků a studentka v tunice, která představovala Helenu Trojskou. „Studenti v odborném výcviku při chvilkách, kdy na to mají čas, tak na tom postupně dělali. A to finále, jejich oblečení, štíty a další věci, vznikly až letos na jaře před Regatou těsně. Já si myslím, že se na tom prostřídalo tak 15 lidí v průběhu té práce,“ řekl ČTK učitel odborného výcviku Radek Pluháček, pod jehož dohledem studenti na plavidle pracovali.

Plavidlo, které je uvnitř skutečně duté a dá se do něj tedy vlézt, má na výšku více než tři metry a váží přes 250 kilogramů. Původně zástupci školy zvažovali, že by v budoucnu mohlo sloužit jako hrací prvek na dětském hřišti. „V dnešní době atestů to nikdo nedovolí,“ uvedl Pluháček. Vystaveno proto zůstane v areálu bystřické střední školy. Oblíbenou součástí doprovodného programu festivalu je kromě soutěže plavidel také klání v přejezdu vodní lávky na bicyklech.