Na silnicích Zlínského kraje budou po zimní přestávce pokračovat čtyři stavby

ČTK to dnes sdělil Vojtěch Cekota z Ředitelství silnic Zlínského kraje (ŘSZK), které se o silnice nižších tříd v regionu stará.

Ve Študlově již stavební firma dokončila nový nadjezd nad tratí. Zbývá vybudovat připojovací rampy k silnici III/05746, zbourat starý most a recyklovat části původní trasy komunikace. „Bylo zde již od roku 2021 prostavěno 80,3 milionu korun, zbývá investovat ještě asi 50 milionů. Stavba by měla být dokončena na podzim 2023,“ uvedl ředitel.

Více než polovinu plánovaných prostředků bude podle něj ještě třeba investovat ve Velkém Ořechově. „Bylo zde od roku 2021 prostavěno 29,2 milionu korun, zbývá prostavět 33,6 milionu. Také zde předpokládáme, že stavební práce potrvají až do podzimu 2023,“ doplnil Malý.

Na trase mezi Valašskými Příkazy a Študlovem bude od jara platit asi po dobu tří měsíců uzavírka pro veškerý provoz. Vozidla budou jezdit do Študlova po objízdné trase přes Horní Lideč a Střelnou. Ve Velkém Ořechově plánuje ŘSZK úplnou uzavírku silnice od 1. dubna do 31. října. Objízdná trasa pro vozidla do hmotnosti 3,5 tuny povede přes Částkov a Kelníky, pro těžší vozidla přes Uherský Brod, Biskupice a Doubravy.