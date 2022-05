Na zlínském festivalu se dnes budou dražit umělecky ztvárněné filmové klapky

Filmové klapky jsou tradiční součástí Zlín Film Festivalu. Jeho 62. ročník, který nabídne 276 snímků ze 49 zemí, začal ve čtvrtek a potrvá do středy 1. června. Salon filmových klapek se koná 25. rokem. Svými klapkami se do něj pravidelně zapojují například Kristian Kodet, Iva Hüttnerová, Kateřina Miler, Boris Jirků nebo Jiří Slíva.

Z největší dálky doputovala klapka od Ludmily Zemanové, dcery režiséra Karla Zemana, která žije v Kanadě. Mezi motivy se například objevuje vzpomínka na herečku Libuši Šafránkovou a automobilového závodníka Karla Lopraise, výročí 110 let od narození výtvarníka Jiřího Trnky nebo téma 700 let do první písemné zmínky o městě Zlíně.