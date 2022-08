Oprava Palackého ulice v Bystřici pod Hostýnem by měla být hotová v září

Úpravy ulice by měly skončit v září. Přijdou na více než 8,7 milionu korun, až 4,7 milionu z této částky by mohla pokrýt dotace ze Státního fondu podpory investic. „Máme koncepci devíti etap na rekonstrukci celého sídliště, které bychom chtěli kompletně změnit. Ulice U Mlékárny je nástupní částí do celého sídliště, čili to je věc, kterou začínáme. Je to první etapa,“ řekl Pánek.