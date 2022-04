Otrokovice dokončují rekonstrukci koupaliště, sloužit by mohlo od června

Rekonstrukce začala loni na podzim, stavbaři postavili nové brouzdaliště se zábavními prvky pro děti. Přibyly i skluzavky do velkého bazénu, je nová úpravna vody a strojovna. Rekonstrukce bude stát asi 20 milionů korun, byla nutná zejména kvůli bazénovým technologiím a rozvodům, které již byly zastaralé a na hraně životnosti.

„Chtěli jsme se vyhnout havarijnímu stavu, který by mohl způsobit náhlé uzavření koupaliště třeba i uprostřed sezony. Ten hrozil v případě zachování stávajících rozvodů. Vzhledem k rozsáhlým bouracím pracím, které byly s tímto spojeny, jsme se rozhodli zmodernizovat dětské brouzdaliště a doplnit jej o zábavní prvky, které zde chyběly. Řada přišla i na výměnu skluzavky do velkého bazénu. Nová široká dvojskluzavka má větší kapacitu a bude i bezpečnější. Baťova skluzavka zůstane v areálu koupaliště, ale už jen jako vzpomínka na baťovskou éru. Je to jedna z posledních skluzavek, kterými byla koupaliště budovaná v té době jedinečná. Zachováme tak kousek historie i pro další generace,“ uvedla starostka.