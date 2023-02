Otrokovická radnice chystá rekonstrukce dětských hřišť

„Cílem a hlavním myšlenkou koncepce restrukturalizace dětských hřišť a sportovišť je mít jich ve městě menší počet, ale v dobrém technickém stavu, tak aby byla atraktivní, moderní a bezpečné,“ uvedla starostka Hana Večerková (ANO). Do údržby hřišť je třeba dávat minimálně dva miliony korun ročně. Radnice plánuje v období let 2022 až 2026 vynaložit 60 milionů korun.

„Koncepce předpokládá v jednotlivých lokalitách města centralizaci dětských hřišť a sportovišť pro všechny věkové kategorie, které by plnily zároveň i účel socializační. Vycházíme z toho, že děti jsou rády ve společnosti svých vrstevníků, a proto je vhodnější zbudovat jedno větší hřiště, které bude plné zábavních prvků, než opravit čtyři hřiště malá, na kterých by byly jen základní herní prvky jako je třeba pískoviště a houpadlo,“ uvedla starostka.

V posledních letech vznikl skatepark a pumptrack, letos by mělo přibýt parkourové hřiště a slackline zóna. „Na Trávníky se tak sjíždí mládež z celého města, bez ohledu na to, zda bydlí na tomto či jiném sídlišti. Je to oblíbené sportoviště, které se stalo centrem free sportů,“ uvedla starostka.