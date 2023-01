ŘSD loni ve Zlínském kraji opravilo přes 15 kilometrů silnic první třídy

V sousedním Jihomoravském kraji stavbaři loni zahájili výstavbu čtyřkilometrového úseku dálnice D55 z Moravského Písku do Bzence na Hodonínsku. Navazuje na již budované úseky D55, které se nacházejí zejména ve Zlínském kraji, a to mezi Babicemi a Starým Městem na Uherskohradišťsku a Starým Městem a Moravským Pískem. „Společně tyto tři stavby tvoří ucelený úsek v délce 21 kilometrů, jehož zprovoznění plánujeme v roce 2024,“ uvedl Chudárek.

Loni ŘSD opravilo i most přes potok Sovík na silnici I/35 v Dolní Bečvě. Zahájilo též opravy dalších čtyř mostů, které ještě nejsou dokončené. Jde o most přes trať a silnici I/55 na silnici I/50 u Kunovic na Uherskohradišťsku, most přes Brumovku na silnici I/57 u Valašských Klobouk na Zlínsku, most přes Rusavu na silnici I/55 v Hulíně na Kroměřížsku a most přes Kyjovku na silnici I/50 za Střílkami na Kroměřížsku.