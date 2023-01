Vsetín omezí kvůli rostoucím nákladům nevytížené spoje MHD

„Současná doba nutí každého z nás hledat možnosti úspor. Šetřit musí i město. V případě městské hromadné dopravy se náklady na provoz v posledních měsících zvýšily v řádu milionů a my na to musíme reagovat. Zdražit jízdné tak, aby se nárůst nákladů podařilo pokrýt, je nemožné. To by lidé nezaplatili. Rozhodli jsme se proto zrušit spoje, které jezdí téměř prázdné,“ uvedl starosta Jiří Čunek (KDU-ČSL).