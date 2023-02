Otrokovické letní slavnosti se letos zkrátí a přesunou na Štěrkoviště

„Jsme nesmírně rádi, že na červencových slavnostech budeme moci přivítat (skupiny) Jelen, Xindl X, Buty či Kašpárka v rohlíku. A krásné výročí 30 let na scéně s námi přijde oslavit také kapela Premier,“ uvedla Alena Velecká, dramaturgyně Otrokovické Besedy, která slavnosti pořádá.

Změnou bude zavedení vstupného na hlavní část programu. „Snažíme se dělat program co nejzajímavější, a protože chceme do Otrokovic přivést co nejkvalitnější kapely, rozhodli jsme se letos po dohodě s městem, že slavnosti poprvé v historii zpoplatníme,“ uvedl jednatel Otrokovické Besedy Filip Pastuszek. „Nechceme se srovnávat s Holešovskou Regatou nebo Vizovickým Trnkobraním, pořád bereme v potaz, že jde o městskou akci, proto i cena 350 korun na místě za jednodenní vstupné je určitě nesrovnatelná s jinými komerčními festivaly. Navíc pokud si lidé koupí vstupné v rámci předprodeje, zaplatí za oba dva dny celkem tři sta korun. V ceně je jak pět kapel, tak i gastrofestival,“ uvedl Pastuszek.