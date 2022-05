Pořadatelé chystají ve Zlínském kraji po covidu akce na léto, zájem je velký

V roce 2020 mohli lidé vstupenky na festival vrátit. „Byli ale ochotni dva odložené roky počkat, nechtěli vstupenky vracet, i když jsme jim tu možnost dali. Nyní vrcholí kampaň a zájem o vstupenky je. Prodeje v posledních týdnech jsou na úrovni na ročníku 2018, jsme spokojeni. Je vidět, že lidé se na Regatu těší,“ řekl ředitel festivalu Michal Žáček. Přehlídka se v zámecké zahradě v Holešově na Kroměřížsku uskuteční 17. a 18. června, vystoupí kapely Čechomor, Support Lesbiens, No Name, Mňága a Žďorp, Vojtěch Dyk a B-Side Band nebo Mirai a další. Nebude chybět soutěž netradičních plavidel a přejezd lávky nad vodou na bicyklech.

Se zájmem o vstupenky jsou spokojení také pořadatelé festivalu Masters of Rock ve Vizovicích na Zlínsku. Přehlídka metalové a rockové muziky byla kvůli koronaviru také dvakrát přeložena. Letos to vypadá, že příznivci tvrdé muziky opět zaplní areál vizovické likérky, očekává se přes 20 tisíc návštěvníků. „Zájem je velký, zbývá posledních pár stovek vstupenek, blíží se vyprodání,“ uvedl ředitel pořádající agentury Pragokoncert Jiří Daron. Festival se uskuteční od 7. do 10. července. Ke konci srpna patří areál vizovické likérky tradičně Vizovickému Trnkobraní, jehož součástí je i soutěž v pojídání švestkových knedlíků. Letos je festival naplánován na 19. a 20. srpna, pořadatelé již oznámili účast kapel Chinaski, Tři sestry, Rybičky 48, Harlej, No Name, Desmod či Visací zámek. Pořadatelé hudebního festivalu Valašský špalíček připravují na letošek jubilejní 40. ročník. V areálu zámku Žerotínů a v amfiteátru ve Valašském Meziříčí na Vsetínsku se uskuteční 22. až 25. června.