Přestavba frekventované křižovatky silnic I/57 a I/69 ve Vsetíně začne v srpnu

Cena stavby, kterou na základě výsledků veřejné soutěže zajistí sdružení firem Strabag a Eurovia, by měla dosáhnout téměř 220 milionů korun bez DPH, sdělila dnes ČTK mluvčí vsetínské radnice Jana Raszková.

Připojovací pruhy ze silnice I/57 se u polyfunkčního komplexu Kotovo napojí prostřednictvím nově vybudované okružní křižovatky na silnici I/69. „Motoristé jedoucí od Valašského Meziříčí a směřující do centra Vsetína nebo na Zlín tak sjedou ze silnice I/57 odbočením vpravo po rampě k nové okružní křižovatce. Ti, kteří naopak z centra města nebo od Zlína míří k Ústí, vyjedou od okružní křižovatky u Kotova po připojovacím pruhu na silnici I/57. V obou případech odpadne nebezpečné odbočování vlevo, které je na křižovatce nad čerpací stanicí Shell v její nynější podobě tím největším problémem,“ uvedl vsetínský starosta Jiří Růžička (KDU-ČSL).

Pro město Vsetín je výstavba rampy Mostecká významná nejen z kvůli zvýšení bezpečnosti silničního provozu na frekventované křižovatce. „Na plánovanou okružní křižovatku u Kotova totiž naváže stavba přístupové komunikace do sídliště Rokytnice a také přes Lapač do prostoru nového záchytného parkoviště za vlakovým nádražím. V tomto případě jde o nedílnou součást již probíhající rekonstrukce vlakového nádraží a přeměny přednádražního a zanádražního prostoru,“ uvedl starosta. To vše dohromady podle něj umožní například i zklidnění nyní dopravně přetížené ulice Na Dolansku.