Silnice I/49 u Zádveřic-Rakové na Zlínsku bude od pondělí průjezdná bez omezení

Oprava se týká úseku v délce 1200 metrů, a to od motorestu až za křižovatku se silnicí II/492, která směřuje do Luhačovic na Zlínsku. „Už v pondělí 17. října bude opravený úsek znovu průjezdný bez omezení. Ještě zde budou probíhat dokončovací práce, například na krajnicích či nástřik vodorovného dopravního značení. Ty už ale provoz zásadně neomezí,“ uvedla Trubelíková.

Ve Zlínském kraji pokračují práce i na několika dalších úsecích silnic první třídy. Do konce října by měla trvat oprava východní sjezdové a nájezdové rampy ze silnice I/50 na I/55 v Kunovicích na Uherskohradišťsku. Rampy jsou proto uzavřené. Sjezd do Kunovic ze silnice I/50 je možný pouze ve směru od Brna. Objízdná trasa vede přes Uherské Hradiště a Staré Město na Uherskohradišťsku.