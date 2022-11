Sládkova ulice v Kroměříži bude jednosměrná

Podle Libora Hájka z radničního odboru občansko-správních agend současná podoba parkování v ulici není v souladu se zákonem o provozu na pozemních komunikacích. „Na oboustranně průjezdné komunikaci by nemělo parkovat žádné auto, pokud tato komunikace není široká alespoň osm metrů, tři metry pro každý směr jízdy a dva na parkování. Místní komunikace ve Sládkově ulici tohle nesplňuje, má šířku jen šest metrů. Zavedení jednosměrného provozu parkování zlegalizuje,“ uvedl Hájek.

Podle Vlastimila Foltýna z radničního odboru služeb by nové dopravní značení mělo být v ulici nainstalováno do konce listopadu. Město navíc plánuje studii, ze které by mělo vyplynout, zda lze v lokalitě najít další místa k parkování, jak si přejí obyvatelé Sládkovy ulice.