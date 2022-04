Slovácké divadlo uvede v sobotu premiéru konverzační komedie Kočka v oreganu

Pod vedením slovenského režiséra Miroslava Lukačoviče se nyní na představení mohou těšit i příznivci uherskohradišťské scény. Figurují v něm pouze čtyři herci, což dávalo možnost věnovat se detailní práci.

Hlavní postavy, velkoměstští intelektuálové Emily a Oliver, se přestěhují z Londýna do levnějšího domu na severu Anglie, aby měli blíž ke skutečným lidem. Ve hře je zastupují jejich sousedé, manželé Alan a Dawn, kteří před diskusemi o politice a umění dávají přednost fotbalu a popíjení plechovkového piva. „Je to komedie o tom, co se může stát, když se potkají dvě různé bubliny, dvě různé kultury. O tom, když se pár přestěhuje z hlavního města někam na venkov,“ uvedl Lukačovič.

Především zpočátku podle něj nabízí hra řadu humorných situací. „Myslím si, že je to vtipné. Zároveň ale v polovině se to dost stříhá a najednou zjišťujeme, že to až tak vtipné být nemusí. To se tak asi stává i v životě. Každý má svůj osobní příběh a když se ty osobní příběhy setkají, tak najednou i ten vtip a humor může odejít. Může z toho být najednou velká tragédie,“ řekl režisér.

Postavu fotbalového fanouška Alana svěřil Františku Maňákovi. „Je to manžel z páru, který nějak asi nefungoval od začátku. Už když se dali dohromady kdysi před lety, tak to zřejmě nebylo nejrůžovější. A teď se dostáváme do chvíle, kdy se to láme a spousta věcí vyplouvá na povrch. Asi je to hlavně tím, že naráží na druhý pár, takže se v tom zrcadlí,“ řekl herec.