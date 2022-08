Uherské Hradiště dokončilo rekonstrukci dalších parkovišť ve Štěpnicích

Náklady činí 19,8 milionu korun, předpokládaná evropská dotace z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) by měla dosáhnout 13,9 milionu korun. Úpravy zahrnovaly plochy o rozloze asi 4000 metrů čtverečních. Beton nahradila na parkovištích propustná zámková dlažba. „Podobně jako při první etapě na jiných místech sídliště jsou nové konstrukce vodu propustné pro zajištění vsakování dešťové vody do podloží a zamezení jejímu odtékání do kanalizace. Dále jsme zrekonstruovali veřejné osvětlení, přičemž bylo osazeno 20 nových svítidel,“ uvedl místostarosta Jaroslav Zatloukal (ODS).