Uherské Hradiště zmodernizuje hřiště ve Smetanových sadech

Většina dopadové plochy bude tvořena pískem, u dojezdů skluzavek nechá město z bezpečnostních důvodů umístit pryžová kola. V tiskové zprávě to dnes uvedl mluvčí uherskohradišťské radnice Jan Pášma.

Dětské hřiště chce město rozdělit do zón pro všechny věkové skupiny dětí. „Pro děti do tří let bude k využití pískoviště s bagrem, vodopád a stolek pro hru s vodou a pískem, na hřišti bude i točidlo pro batolata a houpadla. Pro děti do šesti let bude určena dětská věž s nízkými skluzavkami, hudebními a interaktivními prvky, skluzovou tyčí a dětskou houpačkou,“ uvedl mluvčí.

Děti starší šesti let budu mít k dispozici dvojitou věž, která nabízí různé aktivity. Mezi nimi otevřenou a uzavřenou skluzavku, lanové prvky, požární tyč, houpací sítě nebo balanční most. „Všechny děti pak budou moci využívat trojhoupačku s hnízdem, kolotoč a prolézací tunel zabudovaný ve valu se třemi vstupy,“ doplnil Pášma.

Podle starosty Stanislava Blahy (ODS) znají dětské hřiště v parku Smetanovy sady všichni rodiče, kteří se svými dětmi tráví čas v centru Uherského Hradiště. „O nutnosti jeho obnovy jsme věděli delší dobu a nyní všem dětem a rodičům, kteří do parku chodí, konečně dopřejeme vysoký komfort. Klíčovým záměrem je, aby zastaralé a dnes již nefunkční a nevzhledné dřevěné prvky nahradily atraktivní, důmyslné a funkční atrakce a hřiště se stalo oázou her, odpočinku a odreagování pro všechny. Před několika lety jsme si řekli, že chceme do parku přivést občany, aby park splňoval svou roli relaxační zóny a obnova hřiště je jednou za zásadních změn, které tomu mohou přispět,“ uvedl Blaha.