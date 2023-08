Uherskohradišťská radnice začne v srpnu budovat cyklostezku z Mařatic do Sadů

Práce jsou rozděleny do dvou etap. První by měla být hotová letos v listopadu, vyjde na více než šest milionů korun. Město očekává, že 5,1 milionu z této částky pokryje dotace z Integrovaného regionálního operačního programu. Zástupci radnice to uvedli v tiskové zprávě zveřejněné na webu města. Druhou etapu stavby cyklostezky plánuje Uherské Hradiště v dalších letech.