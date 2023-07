Svazek obcí pokračuje ve výstavbě cyklostezky Stezka mechu a perníku

„Pro část z Vysoké do Opatovic jsou všechny pozemky vykoupené a vše je připraveno pro stavební povolení, pouze se obtížně domlouváme s policií kvůli jednomu stanovisku. Z Opatovic do Dříteče projednáváme ještě navýšení financí na výkup pozemků, chtěli bychom jít bezpečnější variantou a musíme vykoupit jednoho velkého vlastníka, který není v zásadě proti,“ uvedl Jeřábek. Na pozemky a projektování přispívá Pardubický kraj, většina peněz na výstavbu bude z dotačního programu integrovaných územních investic (ITI) Hradecko-pardubické aglomerace, příslib již svazek získal.

V plánu jsou také doplňkové odbočky ze Stezky mechu a perníku do dalších obcí, například do Hrobic, Brozan, Rábů a Sezemic, i jejich výstavbu by měla zaplatit dotace z ITI.

Svazek obcí připravuje také výstavbu cyklostezky podél Labe z Pardubic do Týnce nad Labem na Kolínsku. Pro úseky Srnojedy - Valy a Valy - Přelouč se vykupují pozemky, příští rok by se měly zpracovávat projektové dokumentace. Pro navazující části z Přelouče přes Semín, Řečany nad Labem, Trnávku, Kladruby nad Labem do Týnce nad Labem jsou parcely z větší části koupené a připravují se podklady pro stavební povolení a vlastní stavby. Celkem bude mít cyklostezka asi 32 kilometrů, žádný úsek dosud není hotový. Některé by se měly financovat z ITI.