V srpnu by měla začít rekonstrukce vlakového nádraží v Rožnově pod Radhoštěm

Stavební práce by měly začít letos v srpnu a potrvají do května příštího roku. „Stavba bude zahrnovat nejen rekonstrukci stanice, ale částečně i navazujícího traťového úseku. V Rožnově vzniknou dvě nová nástupiště s nástupní hranou ve výšce 550 milimetrů nad kolejí pro komfortní nástup do moderních nízkopodlažních souprav. Přístup k vlakům bude po přechodu propojeném chodníkem s oběma nástupišti,“ uvedl za Správu železnic ředitel Stavební správy východ Miroslav Bocák.