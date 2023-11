Ve Valašském Meziříčí by podle města mohlo přibýt 400 bytů a stovka rodinných domů

Radnice připravuje rekonstrukci bývalého internátu v Zašovské ulici. Stavět by se mohlo začít v roce 2025. V objektu vznikne 32 bytů s dispozicí zejména 3+kk, doplněných o byty 2+kk a 1+kk. „Jedná se tak o další rozvoj městského bytového fondu, který aktuálně čítá 434 bytů. Tyto jsou primárně určeny pro seniory a osoby s hendikepem. Projekt Bytového domu Valmez – K1 proto chceme obsadit zejména rodinami s malými dětmi,“ uvedla místostarostka Yvona Wojaczková (ANO).

„Počítáme například s bytovými domy v ulici Vrbenská nebo na Křižanově pile. Aktivně spolupracujeme také se soukromými investory, kteří připravují celou řadu projektů,“ uvedla místostarostka. Jde například o bytové domy na Štěpánově, kde město prodalo pozemek s cílem bytové výstavby. Další projekty jsou v areálu bývalé Křižanovy pily nebo v městských místních částech. Starosta Robert Stržínek (ANO) uvedl, že jde primárně o výstavbu rodinných domů v lokalitách, ve kterých to umožňuje územní plán. „V souhrnu pak počítáme s tím, že zhruba do roku 2030 by mohlo v našem městě vzniknout přes 400 nových bytů a více jak 100 rodinných domů či řadovek,“ uvedl starosta města, které má přibližně 23.000 obyvatel.