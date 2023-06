Ve vozech MHD ve zlínské aglomeraci bude možné platit bankovními kartami

Elektronický terminál umožňující bezkontaktní platbu jednotlivého jízdného bude u každých dveří trolejbusů a autobusů MHD. Pořízení moderního odbavovacího systému přijde Dopravní společnost Zlín-Otrokovice (DSZO) na 14,1 milionu korun bez DPH, část nákladů by mohla pokrýt dotace, sdělil dnes ČTK její mluvčí Vojtěch Cekota.

„Ponecháme našim zákazníkům i možnost využívat nadále papírové jízdenky nebo SMS jízdenky, ale podle zkušeností z jiných dopravních podniků očekáváme, že většina cestujících dá brzy přednost platbě kartou. Naše terminály ve vozidlech budou mít navíc schopnost číst informace také z krajské dopravní karty Zetka, což umožní pozdější integraci MHD do systému IDZK – Integrované dopravy Zlínského kraje,“ uvedl ředitel DSZO Josef Kocháň. Obdobný systém odbavování cestujících funguje již několik let například v Brně.

Nové terminály pro bezhotovostní platby jízdného bezkontaktními bankovními kartami by měly být podle uzavřené smlouvy instalovány do trolejbusů a autobusů ve Zlíně a Otrokovicích od února do května příštího roku. „V březnu 2024 má být zprovozněn také e-shop. Ten umožní veřejnosti nakupovat na internetu, bez nutnosti návštěvy ‚kamenného‘ pracoviště předprodeje jízdenek, rovněž kupony časového jízdného. Bankovní karty zákazníků se tak stanou nositelem informace také o platném časovém jízdném,“ uvedl Cekota.