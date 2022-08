Vsetín otevře 1. září pro jezdce nový pumptrack, okruh se zatáčkami a vlnami

„Přijďte si ve čtvrtek 1. září nové sportoviště vyzkoušet. Od 12:30 se v rámci doprovodného programu mohou děti do 15 let zapojit do soutěži o nejrychleji zajetý okruh,“ uvedl starosta Jiří Růžička (KDU-ČSL). Městští strážníci budou při akci zájemcům označovat jízdní kola syntetickou DNA.