Výstava ve Slováckém muzeu představí kriticky ohrožené jevy našich nářečí

Mapy zobrazující nejen nářeční jevy ustupující a zanikající, ale i jevy stále živé, patří mezi hlavní exponáty výstavy Komplet 40 nářečních map. Vytvořeny jsou na základě dat z Dotazníku pro výzkum českých nářečí z přelomu 60. a 70. let minulého století pomocí nového znakového klíče, je rozčleněn do tří tematických celků vztahujících se ke každodennímu životu venkovského člověka. Jsou to Lidské tělo a zdraví, Jídlo a kuchyně a též Hospodářství, chov, zemědělství.