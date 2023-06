Základní jízdné v MHD v Uherském Hradišti zdraží ze 12 na 15 korun

Změna souvisí s postupným zapojením uherskohradišťské MHD do systému integrované dopravy ve Zlínském kraji. Dodatek smlouvy, který sjednocení tarifů ve vozech MHD a autobusech objednávaných Zlínským krajem umožňuje, dnes jednomyslně schválili uherskohradišťští zastupitelé.

Cestující v Uherském Hradišti a okolí se po této změně nebudou muset zabývat tím, jestli jedou městským či krajským autobusem. Ceny jízdného se v nich sjednotí. Každá jízdenka bude přestupní do 45 minut od vydání. Možnost přestupu bude mezi dvěma autobusy MHD, dvěma krajskými autobusy i mezi krajským autobusem a autobusem MHD navzájem. Do budoucna se počítá s integrací též ve vlacích.

„Změny znamenající sloučení tarifů jsou z našeho pohledu také důležitou součástí příprav nové MHD v Uherském Hradišti. Společným zájmem města a kraje je, aby cestující vůbec nemuseli rozlišovat mezi autobusy a řešit, co je pro ně výhodnější,“ uvedl starosta města Stanislav Blaha (ODS), který je i krajským zastupitelem.

Ceny předplatného jízdného zůstávají stejné, ale nově bude platit v celém souměstí na všechny dopravní prostředky včetně vlaků. Platné zůstanou všechny běžné slevy. „Jsme rádi, že dlouhodobá snaha o integraci a zlepšení MHD postupuje do dalšího kroku,“ řekl opoziční zastupitel Jakub Grós (za Piráty).

Od příštího roku by měla MHD fungovat téměř výhradně na území Uherského Hradiště, do Kunovic a Starého Města budou zajíždět spoje jen částečně. Počítá se s novými trasami linek i zastávkami. Spoje obslouží místa, která dosud MHD nepokrývá. Město vyhlásilo výběrové řízení na dopravce, který bude systém MHD v Uherském Hradišti od roku 2024 provozovat. Odhadovaná cena zakázky je asi 219,3 milionu korun. Nyní MHD zajišťuje ČSAD BUS Uherské Hradiště.

Radnice také připravuje veřejnou zakázku na 15 zastávek MHD, které by měly být hotové do konce letošního října. Příští rok plánuje budování dalších zastávek MHD. „Věříme, že nejen tarifní integrace s krajskými linkami, ale i nový model městské veřejné dopravy bude pro cestující dostupnější a pohodlnější a že počet cestujících ve veřejné dopravě postupně vzroste. Procentní podíl obyvatel využívajících pro své cesty po městě veřejnou dopravu je dnes pouhých pět procent všech cest na obyvatele, a to je ve srovnání s obdobně velkými sídelními aglomeracemi extrémně málo,“ řekl Blaha.