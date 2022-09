Zlínská univerzita otevřela zrekonstruovanou budovu vysokoškolských kolejí

Rekonstrukce kolejí začala loni, skončila letos v létě, studenti se již nastěhovali. Náklady na kompletní obnovu objektu byly 124 milionů korun, z toho 93 milionů stála rekonstrukce budovy, za 25 milionů se pořídil nábytek a šest milionů korun bylo určeno na ostatní vybavení objektu a projekčně inženýrské činnosti. Od ministerstva školství univerzita získala 71 milionů korun, zbytek hradila z vlastních zdrojů. Koleje nabízejí 90 pokojů se 165 lůžky, před rekonstrukcí to bylo 96 pokojů se 198 lůžky. Vzniklo také pět jednotek pro studenty se specifickými potřebami.

„V přízemí objektu je umístěna snídaňová restaurace, fitness centrum, prádelna, kolárna a recepce s odpočinkovou zónu. Dále se tu nachází administrativní část kolejí, která zahrnuje kanceláře a zasedací prostory,“ uvedl ředitel Kolejí a menz UTB Michal Navrátil. Přibyla také přístavba, kde je evakuační výtah a únikové schodiště. „Další novinkou je prosklený studentský klub, který vznikl na střeše objektu, kde mohou studenti trávit volný čas,“ uvedl kvestor UTB Alexander Černý. Kolejné je od 5450 korun do 5940 korun měsíčně, studenti platící nejvyšší cenu v ní mají také snídaně.

První noc na kolejích dnes strávil student Michal Vojdán, který pochází z Trenčína a studuje třetím rokem Fakultu aplikované informatiky. „Koleje jsou krásné, je to nad moje očekávání. Určitě budu vyžívat fitness centrum, což je pro mě velké plus. Cena je adekvátní k vybavení a možnostem, které koleje nabízí,“ řekl student, který dříve bydlel na jiných kolejích i v pronajatém bytě. Podle studentů se cena za ubytování v soukromí loni o pohybovala nejméně kolem 3000 až 4000 korun měsíčně, pokud student bydlel s více studenty v jednodušším ubytování, někdy to však bylo kolem šesti tisíc. Letos se podle nich cena zvýšila zhruba o tisíc korun.