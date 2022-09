Zlínská zoo letos očekává rekordní návštěvnost, přes 700 tisíc lidí

Loni zahradu navštívilo 623 860 lidí, zhruba o čtvrtinu více než předloni. Návštěvnost však byla ovlivněná uzávěrou na začátku roku, kterou způsobila opatření kvůli epidemii koronaviru. V roce 2019 do zoo přišlo rekordních téměř 683 tisíc lidí.

Hranici 600 tisíc návštěvníků překonala letos zahrada již na konci srpna, v roce 2019 byla dosažena na konci září. Rekordní byl letos také srpen, kdy do zoo zavítalo 159.000 lidí, což je nejvyšší návštěvnost v daném měsíci v historii zahrady. „Je naděje, že tento rok bude opravdu mimořádný,“ uvedl ředitel zahrady Roman Horský. Zahrada letos v květnu otevřela také novou expozici Jaguar Trek. Komplex nabízí vnitřní ubikaci i venkovní výběh pro jaguáry. S rozlohu přes 2000 metrů čtverečních jde zřejmě o největší expozici pro jaguáry v Evropě.

Město Zlín letos slaví 700 let od první písemné zmínky. „Dosažení hranice návštěvnosti 700 tisíc osob by tak bylo krásné propojení s tímto výročím a svým způsobem také poděkování města Zlínu za neustálou podporu v investičním rozvoji,“ uvedla mluvčí zahrady Romana Mikešová. Město je zřizovatelem zahrady, loni dalo zoo provozní příspěvek 27 milionů korun, letos o osm milionů korun více. Rozpočet zoo je asi 150 milionů korun.

Pokud do zahrady přijde přes 700.000 lidí, chystá vedení zoo pro obyvatele krajského města překvapení. „Připravili jsme si něco výjimečného, co jsme ještě dosud neumožnili,“ uvedl ředitel. Kromě návštěvníků z regionu a Česka do zahrady míří hodně lidé také ze Slovenska či Polska.