Česká národní banka mění úroky i vedení. Reaguje na zdražování správně?

Od potravin přes pohonné hmoty i teplo – české domácnosti musí sahat stále hlouběji do kapsy a podle ekonomů nejsou ceny v Česku ještě na svém stropu. Za rok se navíc cenovky měnily několikrát a dokonce vyskočily nejvíce skoro za třicet let – o 18,2 % procenta vzrostla inflace naposledy v roce 1993. V dubnu 2022 je zatím na 14,2 procenta a celoroční průměr pro letošní rok se odhaduje jen o procento méně.

