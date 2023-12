Budete si rozumět. Chytré hodinky prestižní české značky mluví vaší řečí

Jaký dárek nadělit svým blízkým? Takový, který dokonale podtrhne jejich životní styl! Jděte na to chytře a vyberte chytré hodinky od české firmy ARMODD, která přichází s novou kolekcí chytrých hodinek ARMODD pro rok 2024 .

Nadělte to nejlepší z nové kolekce chytrých hodinek ARMODD

Chytré hodinky ARMODD Squarz 12 Ultimate jsou opravdovou špičkou mezi chytrými hodinkami. Ohromí vás především svým 2,01″ AMOLED displejem – vše vidíte jasně a zřetelně na první pohled i na přímém slunci. Funkce Always ON vás nenechá na pochybách, kolik je hodin, a to kdykoli i po zhasnutí ciferníku.