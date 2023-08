Buďte připraveni na topnou sezonu. Češi objevují chytré tepelné čerpadlo, které řídí vytápění podle počasí

Letní venkovní teploty sice ještě atakují třicetistupňovou hranici, ale téma vytápění rodinných a bytových domů se začíná stávat stále aktuálnějším. Právě nyní je totiž ta nejvhodnější doba pustit se do výměny stávajícího zdroje tepla za tepelné čerpadlo. To je totiž z hlediska energetické náročnosti jedním z nejúspornějších a zároveň nejúčinnějších řešení. Při výběru tepelného čerpadla značky WLTR máte navíc ještě jistotu, že instalaci nového zdroje vytápění máte vyřešenou do třiceti pracovních dnů. Tuto propozici máte smluvně garantovanou. V případě, že by z nějakého důvodu závazek dodání do třiceti pracovních dnů nebyl splněn, máte nárok na padesátiprocentní slevu.