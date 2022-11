Chřipka se řítí do Evropy! Nová „seniorská“ vakcína je letos v Česku jen v malém množství

S přibývajícím věkem se riziko chřipky zvyšuje a imunita naopak slábne. Senioři mají dokonce 60× vyšší riziko úmrtí na chřipku oproti mladším ročníkům. Proto by se měli lidé starší 65 let nechat očkovat každý rok. A to právě nyní, než chřipka udeří v plné síle a nemocných budou tisíce.