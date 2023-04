Díky modulární fotovoltaické elektrárně už dnes může ušetřit skutečně každý

Modulární fotovoltaická elektrárna se zcela přizpůsobí vašim finančním možnostem. I s nižší finanční investicí přinese rychlou a znatelnou úsporu. Navíc ji lze velmi snadno, rychle a dle potřeb rozšiřovat, a to jak počtem panelů na střeše, tak i zvětšením kapacity baterie, popřípadě přidáním AZ routeru. Ten dohřívá za přebytečnou energii ze systému navíc i vodu k okamžité spotřebě.

Jak to tak vypadá, spojení nových možností, jako je například právě modulární fotovoltaika , s novými legislativními změnami přinese novou vlnu fotovoltaického boomu. Novela zákona nyní totiž umožňuje pořídit fotovoltaický systém bez nutnosti licence či stavebního povolení nejen pro rodinné, ale nově i bytové domy. Právě zde je vybudování modulární fotovoltaiky ideálním řešením, jak snížit měsíční náklady.

„Pokud máte rozpočet na investici do budoucích úspor formou fotovoltaiky například 200 000 korun společnost Solution Energy navrhne na míru takový fotovoltaický systém, jehož cena po odečtení státní dotace z programu Nová zelená úsporám bude činit 200 000 korun. Avšak pokud se rozhodnete za několik let svou fotovoltaiku rozšířit (a to jak o výkon, tedy počet panelů, tak i o velikost/kapacitu akumulátorů), lze snadno ‚PLUG & PLAY‘ systém rozšířit! Dalšími možnostmi jsou přidání AZ routeru (ohřev vody), či wallboxu (dobíjecí stanice),“ doplňuje Dominik Ondrůšek ze společnosti Solution Energy.