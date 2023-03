Do jakých oborů se vyplatí v letošním roce investovat?

Do čeho a jak bezpečně investovat? Jednoduché otázky, na které však neexistuje jednoznačná a správná odpověď. Při investování je složité udržet si přehled nad vším, co se na trhu děje, a velice často je také těžké udržet emoce a nervozitu na uzdě. Jednu z mála jistot v investičním světě však představují investice do stabilních a dlouhodobě prosperujících oborů .

Vzhledem ke všem výše uvedeným oborům jsou to právě nanotechnologie, které jsou považovány za jednu z klíčových technologií budoucnosti. Mohou totiž přinést významný přínos do mnoha oblastí lidského života.

Nanotechnologie jsou pravděpodobně nejrychleji se rozvíjející oblastí, která přináší celou řadu benefitů. Otevírají zcela nové příležitosti pro vývoj nových a unikátních materiálů s vylepšenými vlastnostmi, jako je například větší pevnost, odolnost proti vysokým teplotám, lepší pružnost a celá řada dalších. Podporu vývoje nanotechnologií je nutné brát také jako investici do budoucnosti – do zdraví každého z nás. Nové technologie se totiž propisují do zkvalitnění zdravotní péče, vývoje a použití nových léčiv, diagnostických metod či zobrazovacích technologií, které by bez nanotechnologií byly jen hudbou budoucnosti.