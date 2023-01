Dobrý nápad nestačí. Kudy vede cesta ze startupové džungle k úspěšnému byznysu?

Smutné příběhy se opakují. Mladí a nadšení podnikatelé investují měsíce nebo roky času a úsilí, často do svého skvělého nápadu dají všechny peníze, aby nakonec zjistili, že ho nikdo nechce. Podcenili totiž průzkum trhu a důležitost hloubkových rozhovorů s cílovou skupinou na zjištění jejích skutečných potřeb.

Inkubátory pro začínající podnikatele

Změnit to, podpořit mladé startupy v úplných začátcích, pomoci jim ověřit poptávku po nových technologiích i výrobcích a ve výsledku tak pomoci otočit české hospodářství směrem k více technologicky vyspělejší ekonomice postavené na vzdělání. To jsou hlavní záměry nové unikátní spolupráce skupiny ČSOB s univerzitními inkubátory, která vznikla koncem loňského roku pod značkou Start it @UNI. Stojí za ní akcelerátor Start it @ČSOB a Vysoká škola ekonomická v Praze, Česká zemědělská univerzita v Praze a Vysoké učení technické v Brně.

„V české ekonomice postrádáme bohatší zastoupení výroby a služeb s vyšší přidanou hodnotou a potřebujeme ještě více inovací a digitálních řešení, abychom byli produktivnější a zůstali konkurenceschopní. K této proměně potřebujeme maximálně využívat i prostředí startupů, hlavně jejich inovativní a tvůrčí potenciál,“ vysvětluje důvody vzniku projektu Michaela Bauer, členka představenstva ČSOB, která je zodpovědná za digitalizaci a inovace.

Čtyři odpovědi na otázku: Proč? Naučíte se, jak rozjet svůj projekt a ověřit si poptávku po svém řešení. Najdete šikovné lidi do týmu nebo natrefíte na skvělý nápad, ke kterému se můžete přidat. Získáte pomoc od mentorů během akce. Nic vás to nebude stát , jen váš čas a úsilí. Foto: ČSOB Unikátní spolupráce skupiny ČSOB s univerzitními inkubátory, která vznikla koncem loňského roku pod značkou Start it @UNI, podporuje mladé startupy v úplných začátcích

90 procent startupů nepřežije. Proč?

„Start it @UNI má pomáhat odstraňovat některé hlavní problémy, kvůli kterým končí startupy předčasně, což bývá často špatně zmapovaná poptávka a schopnost prosadit se na trhu. Globálně i v Česku přes 90 procent startupů nepřežije a z nich 42 procent nikdo nechce, prostě není po jejich produktech nebo službách poptávka. Tomu se dá ale vhodnými postupy předejít,“ poukazuje Zuzana Paulovics, lídryně akcelerátoru Start it @ČSOB. Dalším důvodem pro vznik spolupráce s univerzitami je i to, že 77 procent startupistů jsou vysokoškoláci, ale jen pětina z nich je ve věku pod 30 let.

Svoji smysluplnost prokázal Start it @UNI hned na samém počátku. Prvním počinem byl koncem loňského listopadu tzv. Validation Camp, třídenní workshop, na kterém se studentky a studenti učili, jak ověřit poptávku po svých nápadech, a získávali okamžitou zpětnou vazbu od odborníků i investorů. V prostorách xPORT Business Accelerator VŠE v Praze se sešlo 29 studentů a studentek z více než deseti vysokých škol a gymnázií.

Jaké jsou čtyři hlavní motivační faktory k podnikání u vysokoškoláků? Svoboda – 40 procent

Seberealizace – 22 procent

Vyšší výdělek – 18 procent

Časová flexibilita – 16 procent * Foto: shutterstock.com I vy můžete začít psát svůj příběh Chtějí mladí lidé vlastně podnikat? Chci to zkusit, ale nemám nápad – 51,8 procenta

Nechci podnikat – 29,5 procenta

Mám nápad, ale ještě jsem nezačal – 14,5 procenta

Mám nápad a dělám na tom – 4,2 procenta * * Zdroj: průzkum ČSOB, říjen 2022, 220 studentů VŠE, ČVUT, VŠCHT, ČZU v Praze

Finanční injekce se do začátku vždycky hodí

Hned šest podnikatelských týmů obdrželo na Validation Camp od poroty finanční injekci ve výši 20 000 korun na ověření poptávky po svých nápadech. Tu dostaly týmy nazvané Rebox, Camerone, Gigz, Digi odkaz, Sportit a Sun Turtle, které řešily zejména inovace v e-commerce, fotovoltaice nebo u propojovacích platforem. Nejvíce pak na premiérové akci vynikl projekt zvaný TeatroArt vedený Martinem Barešem, který zaujal originálním a propracovaným nápadem vytvořit komunitní platformu pro umělce a kreativce. „Tým TeatroArt byl tak skvělý, že vyhrál rovnou divokou kartu do akcelerace ve Start it @ČSOB,“ konstatovala Michaela Bauer.

Nejbližší Validation Camp pro studenty se zájmem o podnikání a startupy se koná 24. až 26. února 2023 v Brně, v prostorách Podnikatelské fakulty Vysokého učení technického. Pokud vás láká rozjet vlastní projekt nebo se k nějakému přidat, přihlaste se zde. Foto: shutterstock.com Validation Camp je zdarma, ale kapacita je omezená, proto se neváhejte rovnou zaregistrovat

Místo na slunci pro každý dobrý nápad

Akcelerátor Start it @ČSOB zdarma podporuje začínající firmy, které přinášejí lepší řešení pro zákazníky i v nečekaných oblastech a hledají způsob jak udržitelně a ziskově fungovat. Hlásit se do něho mohou firmy ze všech oborů. Jejich činnost není omezena jen na finanční nebo pojišťovací obor. Firmy mohou po dobu pěti měsíců využívat poradenství a mentoring nejen expertů ČSOB, ale i výhody plynoucí z členství v prestižní mezinárodní síti akcelerátorů GAN, která sdružuje přes 10 000 nejlepších startupů ze šesti kontinentů.

Během posledních čtyř let pomohl program Start it @ČSOB již více než šesti desítkám startupů najít si své místo na trhu a řadě z nich získat zajímavé investory. Některé zase sbírají prestižní ocenění. Například startup Resistant.AI nedávno vyhrál už podruhé trofej „Digital Crime Fighter of the Year“ v americkém Las Vegas. Startup Mamio získal stříbrnou pozici na českých Social Impact Award a M.arter si odnesl třetí místo v kategorii diverzita, rovnost a inkluze v rámci cen SDGs 2022, které uděluje Asociace společenské odpovědnosti. Celkem už se hlásilo do akcelerátoru přes 400 nápadů.