Finančníci z Brna se chystají znovu udeřit: Chystá se obří fond Jet 3 pro investice do průmyslu

Otevřením nového fondu Jet 3 navazuje Jet Investment na dva úspěšné fondy Jet 1 a Jet 2 z předešlých let. Dohromady společnost prostřednictvím těchto dvou fondů proinvestovala necelých osm miliard korun.

Fond Jet 3 bude cílit na alespoň patnáctiprocentní vnitřní míru návratnosti pro investory. Jet Investment chce polovinu této sumy získat od individuálních investorů v Česku, druhou půlku plánuje fundraisovat u zahraničních institucionálních investorů – bank, penzijních fondů, pojišťoven nebo fondů fondů. Sami partneři Jet Investment přitom do svého fondu vloží minimálně deset procent hodnoty fondu. Jako i v minulých letech chce společnost Jet Investment investovat do průmyslových společností ve střední Evropě.

„Už dvacet pět let investujeme do perspektivních výrobních firem. V jejich řízení a zhodnocování leží naše know-how a hodláme v tom pokračovat i s novým fondem. V jeho investičním zacílení bude oproti našim předchozím fondům přece jen posun, protože se soustředíme na investice v souladu s pravidly ESG,“ říká Igor Fait, Managing Partner Jet Investment.

Fond Jet 3 bude investovat do firem s pozitivním impaktem na budoucnost (na snímku výroba v české firmě 2 JCP z fondu Jet 2)

Oborově zůstane Jet Investment v energetice, strojírenství nebo v oboru moderních materiálů, hledat bude ale takové podniky, které kromě perspektivy dobrého zhodnocení nabízejí ve svých produktech i pozitivní dopad na budoucnost. Velké příležitosti vidí zejména v Německu nebo Polsku. Před lety Jet Investment investoval například do výrobce technických tkanin – do společnosti KORDÁRNA. Tuto firmu pozvedl na evropskou úroveň a prodal se šestinásobným zhodnocením. U těchto investic nestačí jen vložit peníze do projektu, ale také se o něj dále starat.