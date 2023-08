Jaký je svět produktů každodenního života? Je na čase koukat na stejné věci jinýma očima

Toaletní papír řeší mnoho problémů. A to nás baví teprve něco přes 160 let. Do té doby řešili lidé problematiku toaletní hygieny nespočtem rozmanitých řešení. Řekové ve starověku například používali lámanou hlínu a když bylo nejhůř, docela dobře jim posloužilo i hliněné nádobí. Oproti tomu Římané byli mnohem vynalézavější a z věci každodenní potřeby udělali společenskou událost. Několik jich totiž sedělo v řadě naproti sobě na deskách s vydlabanými otvory a diskutovali. Na těchto veřejných místech byla pro hygienu k dispozici opakovaně používaná houbička, která se po použití namočila do kbelíku se slanou vodou.