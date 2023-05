Když ptáčka lapají, hezky mu zpívají aneb Jak poznat solární energošmejdy

Kdo uvízne v jejich síti, vlastní fotovoltaické elektrárny se s největší pravděpodobností nedočká. Pokud však při výběru dodavatele budete dbát konkrétních doporučení, není se čeho obávat, ubezpečuje Cech akumulace a fotovoltaiky.

Dle zveřejněných statistických informací Ministerstva průmyslu a obchodu byl zájem o fotovoltaiku v minulém roce skutečně nebývalý. Jak uvádí Jozef Síkela, ministr průmyslu a obchodu: „V loňském roce jsme zaznamenali nárůst o 262 procent co do počtu žádostí o připojení nových fotovoltaických elektráren a o 366 procent co do jejich výkonu. Jenže bohužel tak jako v každém oboru, který zažívá podobný boom, se mohou u menšiny dodavatelů objevit nekalé praktiky.“ Jozef Síkela tak reaguje na současnou situaci na trhu s fotovoltaikou, kdy insolvenčnímu řízení čelí dva dodavatelé. Tato mediální bublina může v některých zájemcích vyvolat pochybnosti i o ostatních dodavatelích. Ale není důvod se bát, trh je stabilní.

Podívejte se, jak může vypadat i vaše nová fotovoltaická elektrárnaVideo: acetex.cz

Co je psáno, to je dáno

Za aktuální situace je důležité nezmatkovat a uvědomit si, že český trh s fotovoltaikou je zdravý. Působí na něm totiž hned několik zásadních profesních sdružení, která se etice a pravidlům na trhu s fotovoltaickou energií a obnovitelnými zdroji velmi detailně věnují. René Milota ze společnosti Acetex k tomu doplňuje: „Předně je to Solární asociace, která vydala Etalon kvality (etická pravidla pro poskytovatele fotovoltaických řešení). Signatáři, a my jsme jedni z nich, se jimi musí bezpodmínečně řídit. Dále je to Cech akumulace a fotovoltaiky, který vydal desatero pro výběr dodavatele fotovoltaiky.“

Solární asociace vypracovala osmadvacetibodové Zásady pro výstavbu FVE, zmíněný Etalon kvality. Ty shrnují, jak by měla realizace elektrárny ze strany dodavatele vypadat – od zaslání nabídky přes vyřízení dotace až po včasné předání a zajištění servisu. V seznamu na našem webu mají instalační firmy, které se k dodržování tohoto Etalonu kvality zavázaly, speciální ikonu. Výběr jedné z nich by měl zájemci výrazně zvýšit šanci, že dodání fotovoltaiky na jeho střechu proběhne zcela bez problémů. Jan Krčmář, ředitel Solární asociace

Jak je tedy patrné, stačí se při výběru dodavatele fotovoltaické elektrárny řídit těmito dokumenty. Pravděpodobnost výběru nepoctivého dodavatele se tak výrazně minimalizuje. Dalším významným sdružením je Unie komunitní energetiky. Ta se v poslední době angažuje v souvislosti s připravovanou novelou Lex OZE II, která se věnuje komunitní energetice a vydala například manuál Jak na společnou fotovoltaiku u bytových domů. Právě díky těmto aktivitám jednotlivých sdružení a asociací by měl být trh sám schopen regulovat nepoctivé dodavatele.

Foto: acetex.cz Sluneční energie ušetří domácnosti až 70 procent průměrných ročních nákladů

Kvalitní dodavatelé se kontrol obávat nemusejí

Ministerstvo průmyslu a obchodu společně se Solární asociací velmi rychle zareagovaly na aktuální situaci na trhu, týkající se medializované kauzy kolem dodavatelů fotovoltaiky v insolvenčním řízení. Spojily síly také s Českou obchodní inspekcí a zahájily intenzivní kontroly práce dodavatelů i samotných výrobků. Tento krok kvalitní dodavatelé fotovoltaických elektráren vítají.

Jak komentuje situaci René Milota, jednatel společnosti Acetex: „Jako dodavatelé kvalitních a značkových produktů, mezi které patří zejména fotovoltaické systémy AEG nebo Wattsonic, a komponenty GoodWe či Pylontech, se podobných kontrol obávat nemusíme. Z naší praxe ale bohužel víme, že ne všechny firmy dodávají ověřené a certifikované výrobky s dlouhou životností a vysokými zárukami. Právě tyto komponenty nemusí splnit očekávaný výkon, mohou být daleko poruchovější a jejich životnost se rapidně snižuje. Kontroly České obchodní inspekce by mohly dát zájemcům jasný signál, které výrobky nesplní očekávání zákazníků, kterým by se proto měli raději vyhnout.“

Foto: acetex.cz Kvalitní dodavatelé se kontrol obávat nemusejí

Desatero proti nekalým praktikám při nákupu fotovoltaiky

Kromě kontrol připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu společně s Českou obchodní inspekcí aktualizaci desatera. Jeho cílem je pomoci zákazníkům předcházet nekalým praktikám všech případných nepoctivců. Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela k této aktualizaci doplňuje: „Naším cílem je přispět k ochraně zákazníků a zabránit znevěrohodnění trhu s fotovoltaikou. S Českou obchodní inspekcí jsme proto zaktualizovali desatero rad, jehož cílem je pomoci zákazníkům podobným praktikám předcházet. Nově tedy zahrnuje rady, jak si vybrat spolehlivou firmu, jaké podmínky si při uzavírání smlouvy dojednat, nebo jak postupovat, když dodavatelská firma podmínky ze smlouvy neplní.“

Jak si tedy vybrat spolehlivou realizační firmu a nespálit se?

Vždy je dobré přečíst si dostupné reference ostatních zákazníků a dodavatele si dostatečně prověřit. Dále ve prospěch kvalitního dodavatele jednoznačně mluví úspěšně realizované projekty. Nabídka od dodavatele by měla být vždy transparentní, jasná a srozumitelná a měla by obsahovat jasně definovaný systém zálohy a doplatku. V neposlední řadě je důležitý také rozsah nabízených služeb, jehož součástí by měl být záruční i pozáruční servis. Důležitou informací, na kterou se často bohužel zapomíná, je také to, zda je dodavatel pojištěný na případné škody a v jaké výši.

Pojištění dodavatelské společnosti by mělo být samozřejmostí. Nikdy totiž nevíte, jaká situace může nastat. Stačí třeba skrytá vada na komponentu, která nemusela být odhalena. Je logické, že takovou situaci bude chtít majitel elektrárny hned řešit s dodavatelem. A právě kvalitní pojistné krytí pomůže hladkému řešení dané situace. My v Acetexu máme uzavřené pojištění majetku a odpovědnosti na limit 40 000 000 korun pro jednu škodní událost. Doba trvání pojištění je na dobu neurčitou. RENÉ MILOTA, JEDNATEL SPOLEČNOSTI ACETEX

Foto: acetex.cz Pojištění dodavatelské společnosti by mělo být samozřejmostí. Nikdy totiž nevíte, jaká situace může nastat

Tip: Před podpisem smlouvy vždy trvejte na zaslání potvrzení o tom, že má dodavatel uzavřené pojištění majetku a odpovědnosti. Féroví dodavatelé nemají co skrývat a rádi vám potvrzení poskytnou.

5 cenných rad, jak se energošmejdům vyhnout obloukem

I přes všechna doporučení, dokumenty a kontroly se vám ale nemusí podařit se elektrošmejdům vyhnout. Ve spolupráci se zkušeným odborníkem přímo z oboru – Reném Milotou ze společnosti Acetex – přinášíme souhrn pěti nejčastějších nekalých praktik, podle kterých byste měli snadno odhalit energetického nepoctivce.

1. Když ptáčka lapají, hezky mu zpívají

Energošmejdi často lákají na rychlou (a naprosto nereálnou) návratnost investice. Náklady na fotovoltaiku se i se státní dotací pohybujé v řádu statisíců korun. Standardní doba návratnosti se pohybuje mezi šesti až deseti lety. Ale návratnost by neměla být hlavním či jediným prodejním argumentem. Fotovoltaika totiž nabízí majiteli celou řadu zajímavých benefitů.

2. Čas tlačí!

Pořízení fotovoltaiky není jako nákup rohlíků. Vždy si její pořízení pořádně promyslete, zjistěte si dostupné informace a udělejte si srovnání. Nepoctivci tohle nechtějí, tlačí na rychlé podepsání bez přemýšlení! V takovém případě nikdy nic nepodepisujte, a to ani s příslibem, že můžete podpis později zrušit. Trvejte na prostudování smlouvy a všech podmínek v klidu, bez jejich přítomnosti.

3. Slušné je přijít na pozvání

Nejčastější formou oslovení potenciálních zákazníků je podomní prodej. Rozhodně těmto prodejcům neotvírejte ani je nezvěte do domu, že si je jen nezávazně poslechnete. Jejich agresivní, nátlakové a manipulativní techniky totiž často končí podpisem nevýhodné smlouvy.

4. Číhají i ve virtuálním světě

Pokud narazíte na zajímavou nabídku na internetu, věnujte dostatečný čas jejímu ověření. Kromě smluvních a platebních podmínek byste měli ověřit také historii dodavatele. Nemusí být na trhu desítky let, ale měl by už mít za sebou bohaté portfolio úspěšných realizací.

5. Zákazník a dodavatel si jsou rovnocennými partnery

Jednostranné podmínky, kde sankce za sebemenší nedodržení smlouvy jdou jen za objednatelem, by měly být velkým varováním. Taktéž není v pořádku ani stoprocentní záloha předem či nekonkrétní termíny dodání. Opravdu spolehliví dodavatelé se nebojí přijmout Etalon kvality Solární asociace.