Kvalitní vzdělání by nemělo být privilegiem. Sociální stipendia otevírají nové možnosti

Dva chlapce, Jakuba a Martina, nepojí společný osud, rodina či koníček. Společné mají to, že jejich cesta životem nebyla úplně jednoduchá, ale přesto se stočila dobrým směrem. Jakub díky psychologovi a pracovnici odboru sociální péče dnes místo vynechávání písmen ve slovech řeší strasti i slasti studia na vysoké škole. Úspěšně studuje obor biologie a IT v programu bioinformatika na Univerzitě Karlově v Praze. Martin musel chodit místo školy kupovat pro své rodiče cigarety, alkohol a jídlo. Dnes už ale hraje šachy a navštěvuje matematické a biologické semináře pod dohledem milující babičky.

Nové možnosti pro lepší budoucnost

Vzdělání vždy bylo, je a bude bránou k pokroku. Je cestou k osudu každého z nás, protože vytouženého úspěchu a snů lze dosáhnout pouze tehdy, pokud disponujeme potřebnými znalostmi, schopnostmi a dovednostmi. Bohužel ne každý má stejnou možnost získat kvalitní vzdělání a prostor pro rozvoj talentu. Gymnázium Open Gate ve spolupráci s Nadací The Kellner Family Foundation dělá vše pro to, aby nadané a šikovné děti s nějakým sociálním či ekonomickým znevýhodněním měly možnost rozvíjet svůj potenciál.

Otevřená brána budoucnosti

Příchod nového roku bývá pro rodiče impulsem zamyslet se nad tím, jakou startovní pozici chtějí pro svého potomka připravit. Kvalitní vzdělání, přátelské zázemí a možnost dělat věci tak trochu jinak je rozhodně dobrým odrazovým můstkem.

Na každého se díváme jako na komplexní osobnost a podle toho se studentem pracujeme na jeho rozvoji. Žáky vedeme k celoživotní lásce k učení a schopnosti sebereflexe. Výuka neprobíhá jen na akademické půdě školy. Vtahujeme do ní reálný svět a učíme se s dětmi, že ho samy mohou ovlivňovat, tady a teď, a tím vytvářet vlastní budoucnost. Petra Dobešová, ředitelka školy Open Gate a členka správní rady Nadace The Kellner Family Foundation

Jakub s Martinem zázemí milujících rodičů bohužel neměli. „Byl jsem ve čtvrté třídě, když si mě starší sestra vzala do pěstounské péče. V té době jsem asi rok a půl řešil vynechávání písmen ve slovech, někdy jsem dokonce zapomněl třeba i na celé slovo ve větě,“ vzpomíná dnes již s úsměvem Jakub. I přesto měl studijní předpoklady pro víceleté gymnázium, a proto mu psycholog doporučil gymnázium Open Gate, které ke svým studentům přistupuje s individuálním respektem a posiluje tvořivost a originalitu. „Přijímací zkoušky jsem šel spíš zkusit, ale udělal jsem testy i pohovor. Nastoupit jsem mohl díky stipendiu od nadace, která mě finančně podporovala po celou dobu studia na gymnáziu,“ dodává Jakub.

Silné stránky se mají rozvíjet, slabé překonávat

Každé dítě je člověkem se silnými stránkami a talenty, které by se měly rozvíjet. Slabiny a nejistoty by se naopak měly společně překonávat. Základní škola Open Gate poskytuje vzdělání žákům od první do páté třídy. Pracuje s nimi podle vlastního vzdělávacího programu. Klade důraz na zvídavost, osobní odpovědnost a objevování souvislostí.

Po dokončení páté třídy si mohou žáci vybrat jakékoliv osmileté gymnázium nebo druhý stupeň základní školy. Pro přestup na gymnázium Open Gate musejí splnit podmínky přijímacího řízení. Nízký počet dětí ve třídách a rodinná atmosféra motivují žáky ke vzdělávání a ti se pak učí s radostí.

Přátelské a inspirující prostředí bylo ze začátku hlavním motivem, proč si Martin studium na Open Gate vysnil. Martinův šťastný příběh se začal psát jednoho listopadového večera. Před vraty domu Martinovy babičky zastavilo auto a cizí muž z něj vysadil vystrašeného osmiletého chlapce v pyžamu se školní taškou na zádech. „Tady ho máte,“ řekl muž a odjel. Babička Eva se ze dne na den stala nejen milující babičkou na plný úvazek, ale také pěstounkou.

Škola – základ života

Přestože se zdálo, že babička s Martinem mají vše perfektně vymyšlené, ukázalo se, že člověk míní, ale život mění. Martin se ve své kmenové škole setkával s nepochopením a urážkami. „I když jsem měl samé jedničky, ve škole mi říkali, že nemá smysl, abych se snažil, že se stejně na žádný gympl nedostanu. Natož když jsem si vyhlédl Open Gate,“ vzpomíná Martin. I když bylo Martinovo vysněné gymnázium pouhých jedenáct kilometrů od jejich domu, zdálo se to jako nepřekonatelná vzdálenost.

„Nikdy by mě samozřejmě nenapadlo, že by můj vnuk mohl jít na soukromou školu. Ale pak mi paní ředitelka Open Gate při setkání jen tak mimochodem řekla, že existují sociální stipendia,“ vzpomíná na tento klíčový moment Martinova babička Eva. Proto neváhala a jeli se do Open Gate s vnukem podívat. Hned při první návštěvě je nadchla možnost, že si zde žáci dle vlastních schopností a dovedností mohou vybrat z rozmanité nabídky pohybových, jazykových, uměleckých i dalších volnočasových aktivit. Do tříd chodí jen kolem dvaceti studentů a na některé předměty se dělí do ještě menších skupin. To umožňuje vyučovat podle nejnovějších trendů a přistupovat ke každému opravdu jednotlivě. Od kvinty (5. ročník) se navíc vyučuje v angličtině.

Nikdy jsem nebyla tak spokojená. Třeba když nám přišel dopis o přijetí na školu a s ním informace, že rodinná nadace Kellnerových poskytne Martinovi stipendium, měla jsem pocit, že jsem to dokázala já. Úplně se nám změnil život. Eva, Martinova babička a pěstounka

Gymnazisté si mohou vybrat, zda své studium zakončí absolvováním celosvětově uznávané maturitní zkoušky International Baccalaureate (IB) i českou maturitní zkouškou, nebo zda si zvolí jen jednu z těchto zkoušek. Ti, kteří zvažují další studium v zahraničí, obvykle skládají kompletní mezinárodní maturitu. Osmileté gymnázium přijímá studenty do primy, tj. po dokončení 5. třídy základní školy. Zároveň je možné přestoupit do vyšších ročníků, pokud je ve třídě volné místo. Žádosti od studentů přestupujících do Open Gate ve vyšším ročníku posuzuje správní rada nadace v průběhu celého školního roku.

Sociální a akademická stipendia

Díky štědrému stipendijnímu programu od Nadace The Kellner Family Foundation mohou na Open Gate vyrůst i studijně nadané děti, kterým jejich blízcí nemůžou platit školné. Příspěvek má formu částečné nebo plné úhrady školného. Jeho výše závisí na příjmu a majetkových poměrech rodiny studenta. Stipendium v plné výši pokrývá veškeré výdaje spojené se studiem na Open Gate. Vedle běžné výuky jsou to výdaje na pořízení učebnic, učebních pomůcek a školní uniformy a náklady na ubytování a stravování v areálu školy. Dále jde o výdaje spojené s volnočasovými aktivitami ve školním kampusu nebo třeba o náklady na lyžařský výcvik, výměnné pobyty a výlety.

Nebojte se říct si o pomoc. Jak na to? Rodiče nebo zákonní zástupci uchazeče o studium na Open Gate musí vyplnit žádost o sociální stipendium, a to přímo na webu nadace: kellnerfoundation.cz/zadosti-open-gate. Kdykoliv je možné obrátit se na pracovníky nadace, kteří vám rádi řeknou vše ke stipendiím a provedou vás procesem vyplňování žádosti. Důležité termíny 15. ledna Pokud kompletní žádost, včetně všech příloh, odevzdáte v lednu, vyrozumění o vyřízení žádosti získáte nejpozději do 28. února. 26. ledna Den otevřených dveří, kdy si budete moct prohlédnout školní areál, nahlédnout pod pokličku školního stravování nebo se dozvědět více o podmínkách přijetí a sociálních stipendiích.* 1. března Pokud žádost o sociální stipendium vyplníte do tohoto termínu, dozvíte se, zda od nadace získáte stipendium, společně s výsledky přijímacího řízení na gymnázium. Obvykle to je v dubnu. Nezbytnou podmínkou pro získání sociálního stipendia je přijetí na osmileté gymnázium Open Gate. Foto: opengate.cz Ve studiu na Open Gate jsou podporovány děti z dětských domovů, pěstounské péče a rodin v komplikované sociální nebo ekonomické situaci. Tato sociální stipendia jsou tu proto, aby pomohla motivovaným dětem odstranit překážky na jejich cestě za špičkovým vzděláním * Navštívit Open Gate je možné i mimo dny otevřených dveří. Stačí se jen předem domluvit.

Stabilní zázemí je základ – nejen v rodině

Aby Martin zvládl všechny školní i mimoškolní aktivity a měl přes týden bezpečné zázemí, využívá stejně jako ostatní gymnazisté, kteří jsou podporovaní sociálním stipendiem, ubytování přímo v areálu školy na studentské koleji. Díky tomu zde vzdělání nekončí s poslední školní hodinou. „Mám tu skvělé kamarády, každý den se něčemu věnujeme. Třeba hrajeme turnaje ve florbale, pomáhám v knihovně, chodím na matematický a biologický seminář, hraji šachy, někdy ani nemám čas na to, aby se mi po babičce stýskalo,“ prozrazuje spokojeně Martin.

Areál školy se nachází v obci Babice, na jihovýchodním okraji Prahy, v klidném a zdravém prostředí, obklopený přírodou a lesy. Pro dojíždějící je k dispozici školní autobus, který jezdí na trase Praha – Babice a zpět.

Šťastný příběh může být i o vás

Jak Martin, tak Jakub se mají na co těšit. Jakub se věnuje genovému inženýrství, svému vysněnému oboru. Martin plánuje, že se bude věnovat přírodním vědám a za své první vydělané peníze vezme svou babičku k moři.