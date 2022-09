Pouze 0,9 procenta všech pražských bytů se pronajímá přes Airbnb

Právě v Praze proběhl v minulém roce pilotní program měření hluku, který pomohl hostitelům odhalit a řešit problémy související s hlukem. Airbnb teď ve spolupráci se startupem Minut nabízí všem svým hostitelům v Praze senzor hluku zdarma. Hosté, kteří přijíždějí do Prahy, mohou také obdržet Průvodce dobrého hosta od Airbnb, aby se poučili o etiketě v Praze. Tento průvodce obsahuje vše potřebné od domovního řádu až po způsoby likvidace odpadu a také tipy, jak cestovat jako místní.

Podle údajů Českého statistického úřadu 56 % turistů6, kteří v Česku navštíví jiné destinace než Prahu, využívá platformy jako Airbnb. Každý pátý host také uvedl, že by danou oblast nenavštívil, pokud by si ubytování nezarezervoval přes Airbnb. To ukazuje, jak hostitelé nabízející ubytování přes Airbnb účinně pomáhají rozprostřít návštěvníky po regionu, čímž výrazně ulehčují situaci v turisticky přeplněných oblastech.