Šedá eminence obranného průmyslu aneb Co se děje pod pokličkou?

Jsou to právě investice do obranného průmyslu, které jsou zásadní pro udržení bezpečnosti, konkurenceschopnosti a prosperity nejen Česka, ale i pro zajištění toho, aby evropský kontinent zůstal v čele celosvětového technologického pokroku. Stejně jako je nutné opakovat si vyjmenovaná slova, mělo by i toto být vštípeno do paměti každého z nás. Připomeňme otce a vyznavače svobodného trhu Adama Smitha. Ten ve své slavné knize Pojednání o podstatě a původu bohatství národů jasně uvádí, že to není právo ani trh či ekonomika, co ochrání hranice a zajistí bezpečnost národa. Co všechno přináší investice do obranného průmyslu?