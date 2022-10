Skutečným hrdinou v době energetické krize se pro mnohé domácnosti stalo tepelné čerpadlo

Technický pokrok postoupil v posledních letech mílovými kroky a do popředí zájmu se dostaly nové způsoby vytápění – tepelná čerpadla. Tepelná čerpadla umí jako jediná na českém trhu přesně to, co od topení v 21. století očekáváte. Technologie budoucnosti, kterou tepelná čerpadla představují, se tak stává ideálním řešením nejen současnosti.