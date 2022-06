Společně zachraňují zchátralé objekty a zároveň vytváří jedinečné bydlení pro seniory

Když přijíždíte z Plzně do Prahy, možná vás cestovatelská zvídavost a touha objevovat zavede do Tmaně, malebného městečka, které najdete kousek do Berouna. Zdejší smutnou dominantou je chátrající zámek z 16. století, který v minulosti vlastnili pánové z Losu. Barokní přestavbou získal půvab, který se nám zachoval dodnes. Co však s chátrajícím objektem, o který nebyl zájem? To je úkol jak dělaný pro architekta Tomáše Eckschlagera a provozního ředitele Lukáše Drástu z úspěšného a zajetého projektu Senlife. Jak již několikrát dokázali, žádná překážka pro ně není dostatečně velká.