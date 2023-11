Synova hra nás vyšla na třináct tisíc korun. Naučte své dítě, jak se chovat v online prostředí bezpečně

Jenže před půl rokem se nám to trochu vymklo z ruky.

Matějovi je devět a hraje každý den. Samozřejmě má nastavený čas, od kdy do kdy může sedět u počítače, a on ho dodržuje. Někdy hrajeme spolu. Občas nám koupím i několik herních kreditů či žetonů. Jenže mě nebaví pořád dokola zadávat údaje ke kartě, a tak jsem si v herním účtu zaškrtl funkci zapamatovat kartu. Jednou chtěl Matěj zkusit koupit kredity sám. Dovolil jsem mu to – alespoň se naučí, jak fungují online platby. Navíc karta už byla předvyplněná, takže to bylo snadné. Matěj pak pravidelně zkoušel, jestli si může koupit další žetony. Byl rozumný a chápal, že kupovat žetony bez mého souhlasu nesmí ani náhodou.

600 korun není tak moc, ale…

Pak se jednou odpoledne dostal Matěj do varu. Jeho spolužák ho porážel na celé čáře a Matějovi už zbývalo málo času. Pod tlakem ho napadlo podívat se do obchodu s žetony. Viděl tam, že musí zaplatit částku 600, aby měl ve hře dobrou pozici. Uvědomoval si, že to je hodně peněz, ale vymyslel plán: žetony si koupí, ale hned jak přijdu z práce, zaplatí mi těch 600 korun ze svého kapesného.

Jenže to mělo háček! Matěj si nevšiml, že obchod požaduje místo 600 korun 600 dolarů. Takže zaplatil, hru vyhrál a večer mi opatrně řekl, co vymyslel. Když jsem se podíval na účet, málem jsem dostal infarkt, ale už bylo pozdě. Matěj brečel, já jsem byl naštvaný, ale uvědomoval jsem si, že to není jen jeho chyba. Neměl jsem nechávat v účtu uložené údaje o kartě. Zajímá vás, co můžete udělat vy, abyste předešli podobným ztrátám?

Co by měly děti vědět o bezpečném nakupování?

Zneužití dat a karet

Máte registrovanou kartu v počítači, mobilním telefonu či tabletu, ale přístup do aplikací nechrání heslo? Pokud se zařízení dostane do rukou dětí, může dojít k nechtěnému nebo záměrnému strhnutí peněz z vašeho účtu z důvodu stahování obsahu (hry, hudba, filmy), a to až do výše denního limitu.

Co dělat, a o čem s dětmi mluvit?

Vždy si aplikace zabezpečte heslem a buďte obezřetní při registraci své karty do různých zařízení. Hesla do jednotlivých zařízení neukládejte. Hovořte s dětmi o čerpání peněz na online hry a vysvětlete jim, jaký je rozdíl mezi virtuální platbou (body, diamanty atd. ve hře) a reálnými penězi.

Online nakupování

Online nakupování už není výjimkou ani u malých dětí, které si samy nakupují například komponenty k hrám či oblečení. I zde by měly vědět, jak nakupovat bezpečně a nenalítnout podvodnému prodejci.

Jak nenaletět falešnému prodejci? První nákup udělejte s dítětem společně. Ukažte mu, jak to probíhá. Okomentujte, co kam zadáváte a proč to tak má být. Naučte ho vyhledat si recenze. Stačí zadat „recenze a název e-shopu“ do vyhledávače. Zamezí tak objednání zboží, které dorazí za několik měsíců či vůbec. Může totiž narazit na „zprostředkovatele prodeje“, kteří přeprodávají zboží a doba doručení je zde až 365 dní. Pokud již disponuje dětským účtem, nastavte nižší limity pro online platby. Pokud dítěti nedorazila správná objednávka a platilo kartou, řešte situaci reklamací přes vaši banku.

Nástrahy podvodníků a zlodějů čekají i na děti opravdu kdekoliv. Zajímejte se, jak vaše dítě tráví čas na internetu

Naučte děti, jak se bránit online podvodníkům

Nástrahy podvodníků a zlodějů čekají i na děti opravdu kdekoliv. Mohou se stát obětí online útoků a přijít tak o své kapesné, první výplatu či ohrozit peněženky svých rodičů.

Jak poučit děti o bezpečném pohybu na internetu a co dělat pro jejich ochranu?

Pravidelně aktualizujte bezpečnostní software na všech zařízeních, se kterými vy nebo děti pracujete. Připomínejte dětem aktualizaci hesel. Pomozte jim nastavit dvoufázové ověření. Naučte je, ať si kontrolují, co a komu potvrzují. Vysvětlete dětem, proč je nebezpečné o sobě sdílet příliš informací například na sociálních sítích. Poučte děti o bezpečném připojení na Wi-Fi. Pokud nejsou ve škole nebo doma, měly by se primárně připojovat přes svá data. Upozorněte děti na rizika spojená se stahováním souborů či aplikací do počítače, mobilního telefonu či tabletu. Hovořte s dětmi o kyberšikaně

Jak udržet v hlavě více hesel?

Jak naučit děti bezpečně komunikovat online i po telefonu?

Podvodné m-platby

Dítě kontaktuje „kamarád“ na sociální síti a bude chtít jeho telefonní číslo. Jakmile ho získá, přijde dítěti SMS kód, který „kamarádovi“ nahlásí. Potvrdí tak autorizaci platby, která se strhne z jeho kreditu nebo paušálu. Jedná se o podvod s m-platbou. Tento druh mobilní platby funguje podobně jako platba platební kartou. Na rozdíl od placení kartou však nejsou peníze strženy z karty, ale právě z předplaceného kreditu nebo měsíčného tarifu u operátora. Na faktuře od operátora pak rodiče uvidí, že přišli klidně i o několik tisíc korun.

Tip: Co dělat a o čem s dětmi mluvit? Pokud děti nepotřebují mít aktivní platby třetím stranám (m-platby), zablokujte jim je. V případě, že se děti s tímto podvodem setkají, informujte společně kamaráda, jehož účet byl zneužit, popřípadě kontaktujte přímo jeho rodiče.

Podvodné zprávy (phishing)

Jedná se o podvodné e-maily, SMS zprávy nebo chat v různých aplikacích, skrze které chtějí podvodníci získat citlivé údaje ke kartě nebo bankovní identitě. S tímto útokem se mohou v některých případech setkat i děti.

Tip: Informujte děti o rizicích spojených s vyplněním osobních údajů do cizích odkazů. Podvodníci takto získávají přístup k financím i do účtů na sociálních sítích. Pokud jim přijde podezřelá zpráva, ať ji raději proberou s vámi.

Ukažte dětem, co je potřeba kontrolovat v komunikaci a jak si mohou ověřit, jestli je odesílatel e-mailu opravdu tím, za koho se vydává

Máte starší dítě, které si hledá práci nebo brigádu?

Mnoho mladistvých si první brigádu hledá již na střední škole. Při hledání prvních pracovních zkušeností mohou ovšem narazit na inzeráty, které lákají na snadný přivýdělek téměř bez práce. Tyto pracovní nabídky jsou velice často spojené spojené s převáděním peněz. Dotyčný se tak může stát „bílým koněm“ a naletět na nabídku zakládající se na páchání trestné činnosti. Co svým starším dětem poradit, aby se nestaly bílým koněm?

Pro hledání brigád používej výhradně portály k tomu určené.

Jakmile narazíš na nabídku od firmy, kterou neznáš, zjisti si o ní recenze.

Vždy pracuj jen na základě smlouvy, nikdy ne na dobré slovo.

Vyžádej si pracovní smlouvu dopředu. Pokud si nejsi něčím jistý, vše konzultuj s někým z rodiny.

Nikdy neber brigádu, která spočívá v přesouvání peněz z účtu na účet nebo v zakládání účtu cizím osobám. Velmi pravděpodobně se bude jednat o praní špinavých peněz a stal by ses tak bílým koněm.

Rizika online seznamování

I malé děti si občas otevřou seznamovací aplikace či navážou kontakt s cizím člověkem na sociálních sítích. Může se jednat o podvodníka, který z dětí bude loudit peníze nebo citlivé osobní údaje. Ty jsou následně zneužívány pro páchání trestné činnosti. Tento tip podvodu se řadí mezi Nigerijské podvody, ke kterým patří také falešné dary, výhry či výzvy.

Co dělat a o čem s dětmi mluvit?

Hovořte s dětmi o rizicích online seznamování: neklikat na neznámé odkazy, neposílat žádné citlivé údaje, nesdělovat o sobě ani o rodině bližší informace. Děti by nikdy neměly cizím lidem posílat fotografie, které by mohly být zveřejněny a zneužity. Zajímejte se o to, jak vaše dítě tráví čas na internetu, a při podezření okamžitě vzniklou situaci řešte.

Jak mluvit s dětmi o bezpečném hraní online her?