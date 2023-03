Trápí vás bolesti zad či krční páteře? Sezení na zdravotní židli pomáhá lépe než fyzioterapie

Naštěstí už ne, protože jsem investoval/a do svého zdraví – koupil/a jsem si kvalitní zdravotní židli.

Velice často ano. Musím to řešit vhodně zvoleným cvičením či návštěvou lékaře/fyzioterapeuta.

Ano a musím přiznat, že mi tyto bolestivé stavy znepříjemňují život. Bohužel to nijak neřeším...

do tvaru písmene C

Vybrat zdravotní židli může být ovšem oříšek. Důvodem je skutečnost, že ne každá „zdravotní“ židle je skutečně zdravotní. Je důležité vědět, že i kvalitní kancelářská či ergonomická židle působí na lidské tělo pasivně. To znamená, že běžné ergonomické či kancelářské židle tělo jen podepřou do ergonomické polohy, při které svaly ochabují. Následkem mohou být vyhřezlé ploténky, bolesti bederní oblasti či krční páteře. Naopak správná zdravotní židle na tělo působí aktivně!

Zdravotní židle Adaptic umožňují také zcela přirozeně přejít do odpočinkové polohy pomocí opěradla. Tato variabilita usnadní svalovou relaxaci, lepší cirkulaci krve a pomocí jemných mikro pohybů sedáku dochází k neustálé jemné aktivitě, která je pro tělo žádoucí. Židle Adaptic jsou proto vhodné pro celodenní používání doma nebo v kanceláři.

Ptáte se, jestli to skutečně funguje a nejde jen o další marketingový trik? Tým odborníků a zkušených fyzioterapeutů vypracoval podrobnou studii , které se účastnilo 200 pacientů. Studie zkoumala čtyři skupiny pacientů s bolestí zad. První skupina bolest neřešila, druhá cvičila podle fyzioterapeuta, třetí seděla na gymnastickém míči a čtvrtá na zdravotní židli Adaptic.

A jak to dopadlo? Zdravotní židle Adaptic opravdu pomáhají, a to dokonce více než rehabilitace či fyzioterapeutické cvičení. Celkem 92 procent účatníků výzkumu na nich totiž udržuje své tělo ve zdravé poloze, zatímco na ergonomické židli je to jen 39 procent. Studie tedy potvrdila skutečnost, že obyčejná ergonomická židle pro zdravé sezení nestačí. Celých 61 procent uživatelů ergonomické židle na ní přetěžuje páteř. Pacienti, kteří seděli na zdravotní židli Adaptic, měli jednoznačně nejlepší výsledky.